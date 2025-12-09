Ким Чен Ын направил Путину соболезнования в связи со смертью посла РФ в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, выразив соболезнования в связи со смертью полномочного посла РФ в Пхеньяне Александра Мацегоры. Об этом сообщило государственное радио КНДР «Голос Кореи».

Ким Чен Ын также передал слова поддержки сотрудникам российского посольства, указано в сообщении.

Александр Мацегора скончался 6 декабря в возрасте 70 лет. Он возглавлял дипмиссию в КНДР с 2014 года. До этого, с 2006 года, он работал советником-посланником в посольстве.