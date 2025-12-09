Unicredit Group начала уход из РФ с продажи активов лизинговой компании

Итальянская финансовая группа Unicredit начала активное сокращение бизнеса в России. Как стало известно «Ъ», лизинговая «дочка» Юникредит-банка продала практически весь долгосрочный портфель контрактов (около 3 млрд руб.) российской компании «ПР-Лизинг». При этом банк покидают ключевые топ-менеджеры, включая председателя правления Кирилла Жукова-Емельянова.

По данным источников, Unicredit ориентирует российскую дочернюю структуру на резкое сокращение присутствия по модели другой итальянской группы — Intesa. Продажа портфеля, а не всей компании, позволяет избежать длительных согласований с правительственной комиссией и обязательного взноса в бюджет в размере 35% от стоимости актива.

Сделка с «ПР-Лизингом» стала первым крупным шагом в этом процессе. Одновременно банк покидают руководитель корпоративно-инвестиционного блока Вадим Апархов и операционный директор Ольга Петрова. Исполняющим обязанности предправления назначен куратор финансового блока Алексей Оборин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Портфельный покидающий».