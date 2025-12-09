Трамп: Европа движется в плохом направлении

Президент США Дональд Трамп осудил решение Еврокомиссии (ЕК) оштрафовать социальную платформу X на €120 млн. Он призвал Европу быть «очень осторожной».

«Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась»,— сказал господин Трамп (цитата по ТАСС).

5 декабря Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X за нарушение цифровых правил ЕС, в частности, за недостаточную прозрачность. Представитель ЕК Тома Ренье пояснил, что платная синяя отметка верификации «вводит в заблуждение», поскольку ее может купить любой пользователь без должной проверки со стороны платформы. В ответ соцсеть X удалила рекламный аккаунт Еврокомиссии.