Соцсеть X после штрафа от Еврокомиссии удалила ее рекламный аккаунт

Соцсеть X удалила рекламный аккаунт Еврокомиссии, после того, как ЕК выписала платформе штраф в €120 млн. Об этом сообщил руководитель отдела продукции в X Никита Бир.

Господин Бир заявил, что для публикации объявления о штрафе для соцсети ЕК использовала «спящий рекламный аккаунт». Прикрепленная к нему ссылка была оформлена как видеоролик, чтобы «ввести пользователей в заблуждение <...> и искусственно повысить охваты».

«Как вам, возможно, известно, X считает, что каждый должен иметь равные права на нашей платформе. Однако, похоже, вы считаете, что эти правила не должны применяться к вашему аккаунту»,— написал Никита Бир.

5 декабря ЕК оштрафовала X на €120 млн за несоблюдение цифровых правил Евросоюза. В частности, претензии касались «синей галочки» — знака о верификации аккаунтов. В заявлении отметили, что любой может купить эту отметку, соцсеть при этом не проводит в достаточной мере проверку ее владельца.

Также ЕК сделала соцсети замечание по ее рекламной политике, которая, согласно заявлению, не соответствует Акту о цифровых услугах ЕС (DSA). В комиссии также обратили внимание, что X не предоставляет цифровые данные европейским исследователям, хотя это предусмотрено DSA.