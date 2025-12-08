Песков: РФ хочет понять итоги переговоров США и Украины по мирному плану

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что России важно понять итоги консультаций Украины и США по мирному плану. По его словам, Кремлю неизвестно о разногласиях Киева и Вашингтона в некоторых вопросах.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (второй слева)

«Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Уиткоффом и с Кушнером. И потом Уиткофф и Кушнер уже работали на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым. Вот сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

2 декабря в Москве прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером для обсуждения американского мирного плана. После этого американские переговорщики провели несколько встреч с украинскими чиновниками. 6 декабря состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Дональд Трамп накануне заявил, что разочарован, поскольку украинский президент ещё не прочитал новый проект мирного плана.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украинский мир ездит по континентам».

Лусине Баласян