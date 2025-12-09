Власти Ярославля готовятся ввести в эксплуатацию новую школу

В Ярославле поданы документы на ввод в эксплуатацию здания новой школы на Московском проспекте на 1100 мест. Об этом мэр Артем Молчанов сказал в ходе прямой линии на телеканале «ЯПервый» 8 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

С вопросом, когда школа начнет работу, к господину Молчанову обратилась местная жительница. Мэр ответил, что строительно-монтажные работы уже завершены.

«Мы сегодня перешли в стадию приемки этого объекта. У нас поданы документы на ввод объекта в эксплуатацию. И уже в декабре школа передается в хозяйствование департамента образования. По сути, начинается полноценный процесс запуска. Объект готовится к тому, чтобы принять школьников. Уже вода в бассейн залита»,— сказал мэр.

Образовательный процесс должен стартовать в январе 2026 года. «Ъ-Ярославль» со ссылкой на губернатора Михаила Евраева сообщал, что новая школа войдет в образовательный комплекс № 28, куда также входят школы № 66 и 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова, а также детские сады № 9, 157, 172 и 28.

Алла Чижова