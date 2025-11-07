Школа на Московском проспекте в Ярославле откроется в январе

В Ярославле новая школа на Московском проспекте примет учеников в январе 2026 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Школа присоединится к образовательному комплексу, в который уже входят четыре детских сада и две школы. Планируем начать капитальный ремонт одной из них, школы № 66, после перевода учеников в новое здание. Перейдет сюда и весь коллектив, что сохранит преемственность и качество образования»,— написал губернатор.

Напомним, что школа № 66 входит в образовательный комплекс № 28, куда также входят школа № 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова и детские сады № 9, 157, 172 и 28.

Напомним, что школа рассчитана на 1100 мест. Стоимость контракта на строительство превышает 1,1 млрд руб.

