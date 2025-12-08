Режевский тракт возле поселка Кедровый начнут расширять в 2026 году

Участок Режевского тракта вблизи поселка Кедровый будет расширен до четырех полос, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Госэкспертиза одобрила проектную документацию на капитальный ремонт семи километров автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Проект предусматривает строительство полос обгона на участке с 20-го по 27-й километры. Начало работ запланировано на 2026 год.

По данным департамента, ежедневно по данному участку проезжает до 26 тыс. автомобилей, при этом грузовой трафик устойчиво растет и составляет более 5 тыс. автомобилей в сутки. Участок также активно используется для маятниковой миграции жителей Березовского и близлежащих поселков.

Работы по проектированию были ускорены по поручению губернатора Дениса Паслера. Реализация проекта позволит существенно повысить скорость и безопасность движения. В рамках проекта запланирован капитальный ремонт остановок общественного транспорта с обустройством тротуаров и новых павильонов, а также переустройство автоматического пункта весогабаритного контроля на 22,6 километре с установкой освещения.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что свердловские власти отказались от концессионного соглашения по реконструкции Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД), стоимость которой оценивалась в 258 млрд руб. По словам господина Паслера, концессия была «достаточно грамотно сделана, но не в пользу субъекта». Соглашение предполагало, что регион получит капитальный грант из федерального бюджета в размере 34-43 млрд руб. Однако в случае неполучения этих средств деньги на реализацию должна была выделить сама область. В таком случае регион «остался бы без ремонта и строительства дорог на ближайшие несколько лет вообще».

Полина Бабинцева