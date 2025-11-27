Свердловские власти отказались от концессии по обновлению ЕКАД на 258 млрд руб.

Власти Свердловской области находятся в процессе отказа от концессионного соглашения по реконструкции Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) или уже завершили его, рассказал губернатор Денис Паслер на пресс-конференции. Реализация проекта стоимостью в 258 млрд руб. была рассчитана до 2061 года и предусматривала модернизацию всей трассы и строительство новых участков.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Екатеринбургская кольцевая дорога (ЕКАД)

Господин Паслер признал, что концессия была «достаточно грамотно сделана, но не в пользу субъекта». «Были нюансы, которые были главным аргументом по незаключению этого контракта. Он заключался в том, что регион должен получить капитальный грант со стороны РФ в 34-43 млрд руб., и в случае неполучения средств концессионером эти обязательства переходили автоматом на область. И некоторые другие нюансы, которые существенны для бюджета, для дорожного фонда»,— пояснил губернатор.

Денис Паслер подчеркнул, что в случае неполучения капитального гранта от РФ регион «остался бы без ремонта и строительства дорог на ближайшие несколько лет вообще». «Занимались бы только одной дорогой, но это несправедливо по отношению к другим городам и дорогам. Самое правильное здесь — найти баланс. У меня нет претензий к участникам концессии, все проходит в дружелюбной форме, абсолютно конструктивно. Но концессия должна быть удобоварима для субъекта, и чтобы от нее не страдала вся область и жители других городов»,— добавил глава Среднего Урала.

Губернатор заверил, что власти не стали отказываться от планов по реконструкции ЕКАД. «На следующий год по кольцевой дороге у нас работ запланировано на 6 млрд руб. Мы ее строим и хорошими темпами»,— отметил господин Паслер.

Заключить концессию по реконструкции ЕКАД предложила «Уральская специальная проектная компания» (УСПК), согласно проекту которой стоимость реконструкции должна была составить около 137 млрд руб., строительных работ — 121 млрд руб., инвестиции компании — 54,2 млрд руб. Предполагалось, что работы пройдут в восемь этапов: расширение дороги на ЕКАД до шести полос с максимальной скоростью транспорта 110-130 км/ч, обновление около 20 развязок и нескольких мостов. Власти не исключали, что отдельные участки трассы могут стать платными. На участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения заявились УСПК и «Свердловскавтодор».

Василий Алексеев