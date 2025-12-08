В Таганроге предстоит восстановить еще 420 окон в поврежденных БПЛА домах

В Таганроге продолжается работа по восстановлению домов, которые были повреждены в результате атаки БПЛА. Рабочим предстоит отремонтировать еще 420 окон, сообщила глава города Светлана Камбулова.

В настоящее время специалисты восстановили 60% оконных конструкций восстановлены. Полностью работы выполнили в домах на ул. Инструментальная, 25, 29, 38, 40. Дом №31 на этой же улице признали аварийным, а дом №25 также требует особого внимания. В нем уже установили окна, однако повреждена крыша. Ремонт продолжается.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате атаки дронов в Таганроге погибли три человека, десять — пострадали. Повреждения получили жилые дома, образовательные учреждения, в том числе детский сад, производственные объекты, а также транспортная инфраструктура. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело о теракте.

Мария Хоперская