За лишний труд заплатят дважды

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала разработанный Минэкономики проект поправок к Трудовому кодексу, с помощью которого правительство надеется повысить гибкость использования рабочей силы в РФ. Документ предполагает двукратное увеличение лимита на сверхурочную работу — со 120 до 240 часов в год на одного человека. Бизнес видит в этом послаблении перспективу более эффективного использования рабочей силы, профсоюзы же предупреждают о рисках злоупотреблений при оплате дополнительных часов из-за изменений в их учете.

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Пока нормального учета сверхнормативного труда на рабочих местах в РФ нет, но после повышения лимита сверхурочных часов у работников возникает стимул его требовать

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

С 2026 года в РФ может измениться лимит сверхурочных часов для работников на основном месте работы — правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала соответствующие поправки к Трудовому кодексу, ранее разработанные Минэкономики (см. “Ъ” от 27 февраля). Напомним, сверхурочные — рабочие часы, которые занятые по трудовому договору отрабатывают дополнительно к установленной ТК стандартной 40-часовой рабочей неделе. Как следует из сборника Росстата «Труд и занятость в России», по официальным оценкам, время сверх этого лимита в РФ проводят на работе около 3,3 млн человек, или 4,6% населения: 2,6 млн заняты от 41 до 50 часов в неделю, еще 700 тыс.— свыше 51 часа; большинство же (88%, или 63,5 млн человек) работает от 31 до 40 часов в неделю. Впрочем, подсчет этого показателя всегда затруднен субъективным восприятием: данные об отработанных часах собираются путем опроса или компаний, или работников.

В конце 2024 года Минэкономики, стремясь облегчить для бизнеса взаимодействие с работниками из-за жалоб компаний на дефицит кадров, предложило ряд поправок к Трудовому кодексу.

Наиболее радикальная из них предполагала двукратное повышение лимита на сверхурочные. В доработанном проекте это будет возможно при согласии работника, а также в тех компаниях, которые заключили с профсоюзами соответствующее отраслевое соглашение.

Конкретные параметры оплаты будут определяться коллективными и индивидуальными трудовыми договорами, но в Трудовом кодексе будет установлен минимальный уровень: до лимита в 120 часов сверхурочных стоимость часа будет умножаться на коэффициент 1,5, начиная с 121 часа — на коэффициент 2. Ранее правительство уже скорректировало и правила расчета базы для оплаты сверхурочных — теперь при их расчете необходимо учитывать не только оклад работника, но и все остальные выплаты, которые он получает на рабочем месте.

Другие новеллы доработанного законопроекта — снятие полного запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также увеличение предельного числа занятых на срочных трудовых договорах у субъектов малого бизнеса с 35 до 70 человек.

Как указывают авторы документа, в пояснительной записке помимо бизнеса повышение лимита сверхурочных будет выгодно и работникам: около 90% россиян готовы осуществлять сверхурочную работу, но без соответствующих поправок только 1% работающих в таком режиме получает дополнительную зарплату.

Кроме того, по оценкам Минэкономики, расширение сверхурочной занятости позволит нивелировать потребность в создании 48,8 тыс. дополнительных рабочих мест в отдельных отраслях, таких как обрабатывающее производство, строительство, торговля, транспортировка и хранение, то есть снизит общий дефицит работников.

Как отмечает глава «Опоры России» Александр Калинин, поправки позволят бизнесу более эффективно распоряжаться рабочей силой, а работникам — получать дополнительный доход. «Мы также предлагали сократить сроки уведомления работника об увольнении, однако эта поправка не получила одобрения правительства»,— отметил он. В то же время, отмечает председатель исполнительного комитета Конфедерации труда России Игорь Ковальчук, у профсоюзов есть вопросы к предлагаемой поправками методике учета сверхурочных часов при суммированном учете рабочего времени — возможно, она создает пространство для манипуляций.

Впрочем, как говорит руководитель практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова, любых последствий принятия поправок, как позитивных и негативных, стоит ждать не раньше чем через несколько лет. «Если условием к увеличению лимита на сверхурочную работу является заключение отраслевого соглашения, то на его подготовку и согласование с профсоюзами у компаний уйдет немало времени, сейчас оно есть далеко не у всех секторов»,— отмечает юрист.

Анастасия Мануйлова