Региональные власти отказываются от масштабных новогодних гуляний из-за СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил государственных и муниципальных служащих воздержаться от проведения новогодних корпоративов в условиях СВО. Об этом он заявил на оперативном совещании 8 декабря.

«Пока идет специальная военная операция — не до праздников нам, госслужащим. Я настоятельно прошу всех — и членов правительства, и министерств,— никаких особенных корпоративов. Никто не поймет, если мы будем в такое время праздновать»,— подчеркнул господин Хабиров. По его словам, приоритетом должно стать обеспечение праздника для жителей республики, особенно для детей в социальных учреждениях.

С аналогичным призывом выступил глава Тувы Владислав Ховалыг. «Пока наши сыновья, братья, отцы стоят на передовой, наша главная задача — быть с ними в мыслях и делах, а не в шумных празднествах. В текущих условиях проведение масштабных новогодних мероприятий с корпоративами и салютами является неэтичным по отношению к нашим защитникам, участвующим в спецоперации»,— написал губернатор в своем Telegram-канале. Детям он пообещал «обязательно создать сказку», а взрослым предложил отмечать праздник в семейном кругу и направлять сэкономленные средства на гуманитарную помощь российским военнослужащим. Отметим, что власти Тувы придерживаются такого подхода с 2022 года, отказываясь от масштабных корпоративов и взрослых новогодних мероприятий.

Скромным празднование Нового года будет в Ставропольском крае. Администрация краевого центра отказалась от массовых гуляний и фейерверков, мотивировав это «текущей социально-политической ситуацией», а губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рекомендовал чиновникам и руководителям учреждений воздержаться от проведения корпоративов. Схожие решения ранее приняли и в ряде других регионов, в том числе в Крыму, Ленинградской области, Краснодарском крае и Чувашии.

Михаил Спиридонов