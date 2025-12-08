АС Краснодарского края с 23 декабря приостановит прием заявлений
Арбитражный суд Краснодарского края объявил о временном прекращении приема и регистрации исковых заявлений в связи с подготовкой годовой статистической отчетности. Как следует из распоряжения председателя суда, ограничение будет действовать с 23 по 30 декабря 2025 года.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В указанный период отдел делопроизводства суда приостановит работу по регистрации новых обращений. Информация о введенных ограничениях будет размещена на официальном сайте суда.
Секретариату поручено довести содержание распоряжения до председателей судебных коллегий, администраторов суда, руководителей профильных подразделений и судей.