Bloomberg: США поддержали передачу доли ЛУКОЙЛа американской компании в Ираке

Администрация президента США поддерживает планы Ирака передать долю ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в месторождении «Западная Курна-2» американской компании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет об одном из крупнейших месторождений Ирака, дающем около 10% добычи нефти страны.

По данным Bloomberg, власти США настаивают, чтобы глобальные активы российской компании перешли под контроль американских структур. Иракские власти ведут переговоры с с ExxonMobil и Chevron, отдавая предпочтение первой.

«Нас обнадеживают первоначальные договоренности министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron, и намерение передать "Западную Курну-2" американскому оператору», — заявил представитель Госдепартамента. 22 октября США ввели блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних компаний. Лицензия Минфина США на операции с ЛУКОЙЛом действует до 29 апреля 2026 года.

