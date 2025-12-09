Рынок складской недвижимости Краснодара может вырасти в три раза к концу года

Рынок складской недвижимости Краснодарского края по итогам 2025 года демонстрирует заметное ускорение ввода новых площадей. Как следует из данных NF Group (имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»), за январь—сентябрь в регионе было введено 154 тыс. кв. м складов, а к концу года ожидается запуск еще 150,8 тыс. кв. м. В случае реализации всех заявленных проектов совокупный показатель ввода может достичь порядка 305 тыс. кв. м — почти втрое больше результата 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общий объем качественной складской недвижимости в крае к началу IV квартала достиг 1,76 млн кв. м. При этом деловая активность, по оценке аналитиков, снизилась: объем сделок за девять месяцев составил 62,7 тыс. кв. м, что более чем в три раза меньше прошлогоднего уровня. Такая динамика на фоне расширяющегося предложения, как отмечают в компании, указывает на переход рынка к структурной корректировке и перераспределению спроса.

Несмотря на рост предложения, уровень вакантности по итогам третьего квартала сократился до 1,2% против 3,5% годом ранее, что свидетельствует о высокой степени заполняемости объектов. Запрашиваемые ставки аренды на проекты формата BTS класса А находятся в пределах 10–11 тыс. руб. за кв. м в год, демонстрируя умеренный рост по сравнению с 2024 годом.

Среди крупнейших действующих объектов сегмента класса А аналитики выделяют комплексы «ИНСИТИ Уральская» (38 тыс. кв. м), «Октябрьский» (89 тыс. кв. м) и «Прогресс» (37 тыс. кв. м). В стадии строительства или подготовки к реализации находятся проекты «ИНСИТИ Южный обход Краснодара» (510 тыс. кв. м), «ИНСИТИ Индустриальный» (24 тыс. кв. м) и «Энем» (127 тыс. кв. м).

Партнер NF Group Константин Фомиченко отметил, что Краснодарский край сохраняет роль одного из ключевых логистических узлов страны. По его словам, растущие темпы ввода и высокое заполнение новых площадей подтверждают устойчивый интерес бизнеса к региону, а реализация крупных проектов дополнительно укрепит его позиции на карте логистической инфраструктуры России.