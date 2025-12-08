На расширение ж/д подходов к порту Новороссийска выделят около 70 млрд рублей

Правительство намерено направить около 70 млрд руб. на расширение железнодорожных подходов к порту Новороссийска до 2030 года. Об этом на оперативном совещании со своими заместителями сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в течение ближайших пяти лет предполагается проложить порядка 50 км новых путей, необходимых для увеличения пропускной способности направления.

Мишустин уточнил, что в рамках профильного нацпроекта в текущем году будет выделено около 400 млн руб. на опережающее строительство инфраструктуры, включая реконструкцию тяговой подстанции и главного пути.

Премьер подчеркнул, что расширение железнодорожного парка и развитие магистральных маршрутов должно обеспечить более надежные поставки продукции и повысить комфорт пассажирских перевозок.

Вячеслав Рыжков