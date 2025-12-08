На Кубани с процентов по вкладам в 2025 году начислили 9,3 млрд рублей НДФЛ

В 2025 году за прошлый год в Краснодарском крае начислено около 9,3 млрд руб. НДФЛ с процентов по вкладам, налог должны уплатить 118,3 тыс. налогоплательщиков. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Управлении федеральной налоговой службы по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2024 году 56,2 тыс. налогоплательщиков на Кубани уплатили налог с доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках в сумме 2,6 млрд руб.

«Налоговая база определяется как разница между суммой полученных в течение календарного года процентов по всем таким вкладам (остаткам на счетах) и суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение указанного года. При этом в расчет не берутся проценты по вкладам (остаткам на счетах) в рублях, процентная ставка по которым в течение всего календарного года составляет не более 1% годовых, а также по счетам эскроу»,— прокомментировали в ведомстве.

Ставка НДФЛ для доходов, полученных по вкладам, составляет 13% (15%) для налоговых резидентов РФ и 15% для нерезидентов. Необлагаемая сумма дохода, полученного за 2025 год, пока не определена. Для доходов, полученных в 2024 году, она равна 210 тыс. руб. (1 млн руб. x 21%). В 2023 году необлагаемая сумма была равна 150 тыс. руб. (1 млн. руб. x 15%), отметили в УФНС по Краснодарскому краю.

Андрей Пугачев