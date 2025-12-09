Генеративный ИИ получит свой штаб

В России работают над внедрением генеративного искусственного интеллекта в государственном управлении, заявил 8 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Для этого правительство и администрация президента России подготовили на утверждение план по созданию специального штаба, который будет руководить внедрением ИИ. Ранее такой штаб поручал создать президент РФ Владимир Путин, так как разработки ИИ — вопрос «государственного, технологического и ценностного суверенитета».