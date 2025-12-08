Сергей Галицкий получил награду за вклад в развитие футбола

Президент и основатель футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий удостоен специальной награды за «выдающийся вклад в развитие отечественного футбола», сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги. Награду вручил президент РПЛ Александр Алаев, отметив, что деятельность Галицкого формирует не просто клуб, а спортивно-социальное явление, оказывающее влияние на весь регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Особое внимание господин Алаев уделил работе академии «Краснодара», где воспитанникам дают возможность раскрыть талант, воспитывают дисциплину и прививают любовь к игре. Президент лиги также подчеркнул сочетание архитектурной выразительности и спортивной практичности стадиона и тренировочных баз клуба, отметив их как новые стандарты для индустрии.

Клуб был основан Сергеем Галицким в 2008 году, через три года дебютировал в РПЛ и в сезоне 2024/25 впервые в истории выиграл чемпионат страны. На счету команды также серебряные медали сезона 2023/24 и три бронзовые награды (2014/15, 2018/19 и 2019/20). Первую часть текущего сезона «Краснодар» завершил на первом месте, набрав 40 очков по итогам 18 туров, а после зимней паузы примет «Ростов».

Вячеслав Рыжков