В ЗСК обсудили развитие системы соцобслуживания отдельных категорий граждан

Законодательное собрание Краснодарского края обсудило развитие системы соцобслуживания пожилых граждан и инвалидов. На планерном совещании под председательством Юрия Бурлачко депутаты заслушали министра труда и социального развития Сергея Гаркушу, который представил актуальную информацию о работе профильных учреждений и планах ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kubzsk.ru Фото: kubzsk.ru

По словам министра, в регионе действует комплексная система поддержки, объединяющая различные формы соцобслуживания. На базе 29 специализированных учреждений ежегодно проходят реабилитацию свыше 12 тыс. человек, включая участников спецоперации,— такая практика действует с 2023 года. Все центры переводятся на новые федеральные стандарты: в рамках программы «Доступная среда» край получил более 60 млн руб. на закупку оборудования для 12 учреждений. Продолжение финансирования запланировано на 2026–2027 годы.

В крае функционируют 40 домов-интернатов и психоневрологических учреждений, рассчитанных на 8,5 тыс. мест. Разработана «дорожная карта» по их развитию до 2028 года. Особую роль, по словам министра, занимает надомное обслуживание — через 50 учреждений около 9 тыс. соцработников оказывают помощь почти 100 тыс. пожилых жителей и людей с инвалидностью.

Зампред ЗСК Николай Петропавловский сообщил о совместной работе депутатов и министерства по продвижению здорового образа жизни и программ активного долголетия. Среди рекомендаций — постоянное информирование участников СВО с инвалидностью о возможностях реабилитации, а также развитие стационарозамещающих технологий ухода.

Отдельный блок обсуждения был посвящен пилотному федеральному проекту долговременного ухода, реализуемому в регионе третий год. Как отметил Сергей Гаркуша, проект продемонстрировал востребованность, и при необходимости власти готовы рассмотреть его финансирование из краевого бюджета.

Депутаты также подняли вопросы развития детской реабилитации, увеличения площадей учреждений и кадрового обеспечения. В частности, обсуждалась перспектива расширения центра «Медуница» в Отрадненском районе.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что социальный блок ведомств обеспечивает значительный объем работы, связанной с поддержкой граждан разных возрастов, и отметил приоритетность адресной помощи участникам спецоперации. По его словам, сеть учреждений продолжает расширяться — в частности, завершается строительство Динского реабилитационного центра.

По итогам обсуждения депутаты приняли резолюцию, включившую предложения по дальнейшему развитию системы соцобслуживания в крае.

Вячеслав Рыжков