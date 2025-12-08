Житель Сарова перевел на «безопасный» счет мошенников 7 млн рублей

В Сарове (Нижегородская область) местный житель потерял 7 млн руб., согласившийся ради сохранности своих сбережений перевести их на некий «резервный счет». По данным полиции, он стал жертвой мошенников, которые представились ему сотрудниками маркетплейса и банка.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородец ждал посылку с маркетплейса, когда с ним под видом курьера связался неизвестный. Он убедил потерпевшего, что для получения посылки необходимо продиктовать код из смс-сообщения.

Нижегородец продиктовал требуемые цифры, после чему ему под видом сотрудника банка позвонил еще один мошенник. Он сообщил потерпевшему, что деньги на его счетах находятся под угрозой из-за общения с мошенниками. Чтобы спасти средства, аферист предложил перевести их на «безопасный резервный счет».

Две недели житель Сарова снимал сбережения со своих счетов и переводил их на предоставленные злоумышленниками банковские реквизиты. Когда он осознал, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», с начала года жители Нижегородской потеряли 3 млрд руб. из-за телефонных мошенников и киберпреступников.

Андрей Репин