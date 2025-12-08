«Зенит» предложил «Крузейро» €7 млн за бразильского защитника Жезуша

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в трансфере 21-летнего защитника бразильского «Крузейро» Джонатана Джезуша. Об этом сообщает ESPN Brasil.

Неймар и Джонатан Джейзуш в борьбе за мяч

Фото: Thiago Bernardes / Reuters Неймар и Джонатан Джейзуш в борьбе за мяч

Отмечается, что «Зенит» предложил «Крузейро» €7 млн. Еще €1 млн бразилец может получить в виде бонуса.

Действующий контракт Джезуша с «Крузейро» рассчитан до 2029 года. Всего за команду он провел 34 матча, в которых забил один мяч и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в €2,7 млн.

По итогам 18 туров «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда отстает лишь на один балл. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, петербуржцы на своем поле примут калининградскую «Балтику».

Таисия Орлова