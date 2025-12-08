В правительстве России разработали план по внедрению ИИ в госуправлении

В России работают над внедрением генеративного искусственного интеллекта в госуправлении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что для этого правительство и администрация президента подготовили на утверждение план по созданию специального штаба. Он будет руководить внедрением ИИ.

«Формируется план внедрения генеративного искусственного интеллекта не только на уровне государства, но и в разрезе отраслей, субъектов. Мы совместно проработали с администрацией президента и подготовили вам на утверждение предложения по созданию штаба, который будет руководить такой деятельностью»,— сказал господин Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Премьер-министр отметил, что специальный штаб будет ставить задачи, контролировать их исполнение и результат. Он также будет привлекать возможности всех министерств и ведомств, заинтересованных в инициативе.

19 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству создать штаб по руководству отрасли ИИ. Он отметил, что разработки и новые продукты в этой области — вопрос «государственного, технологического и ценностного суверенитета». С их помощью Россия сможет снизить зависимость от иностранных ИИ-систем.