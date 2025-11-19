Путин призвал создать штаб по руководству отраслью ИИ

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции «Сбера» AI Journey-2025 по искусственному интеллекту. Он заявил о необходимости создать штаб по руководству отрасли ИИ. Президент поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта.

Президент заявил, что Россия не должна зависеть от иностранных ИИ-систем. «Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета. Поэтому наша страна должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного и искусственного интеллекта»,— сказал он.

Работа над сложными ИИ-системами, сказал президент, может стать важным стимулом для развития инженерного образования. Он отметил, что России необходимо развивать уникальные компетенции, охватывающие полный цикл создания языковых моделей. Господин Путин также отметил важность не только разработки, но и широкого внедрения таких технологий.