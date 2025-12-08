В Сургуте ЖК, где есть обманутые дольщики, планируют ввести до конца года

ЖК «Уютный» в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) планируется сдать в эксплуатацию до конца 2023 года. Об этом сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, отвечая на вопрос обманутых дольщиков. Он подчеркнул, что это последний многоквартирный дом в регионе, относящийся к данной категории проблемных объектов.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

«Это последний многоквартирный дом, относящийся к обманутым дольщикам, который еще не введен в эксплуатацию в ХМАО. Прилагаются все усилия, чтобы дом был введен в эксплуатацию в текущем году»,— сказал господин Кухарук. По его словам, сроки сдвигаются из-за того, что новому подрядчику приходится исправлять ошибки предыдущего застройщика.

Губернатор также прокомментировал ситуацию по объекту «Западный квартал» в Ханты-Мансийске, который строит ДСК-1. Для решения проблемы власти создали дорожную карту.