Макрон призвал сблизить позиции Европы, Украины и США по мирному плану

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем обсуждалось, как сблизить позиции Киева, Вашингтона и Брюсселя по мирному плану.

Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон

По словам французского лидера, после этого стороны могли бы перейти к новой фазе переговоров, для обеспечения «наилучших возможных условий для Украины, для европейцев и для коллективной безопасности».

Встреча в Лондоне состоялась с целью обсудить ход переговоров о решении конфликта на Украине и мирный план, предложенный американской стороной. Незадолго до этого прошли трехдневные переговоры представителей США и Украины по этому вопросу. В основном речь шла о территориальных вопросах.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украинский мир ездит по континентам».

Лусине Баласян