В Самаре арестован замглавы регионального бюро медсоцсэкспертизы

В Самаре арестовали заслуженного работника здравоохранения РФ, замруководителя регионального бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрия Андрущенко. В отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что Дмитрий Андрущенко получил незаконное вознаграждение за помощь родственникам усопшего с услугами в морге Тольятти. По предварительной информации, сумма незаконного вознаграждения составила 132 тыс. руб.

Дмитрий Андрущенко получил деньги от исполняющего обязанности заведующего Тольяттинским отделом регионального бюро медсоцэкспертизы Александра Кириллова, который действовал в рамках оперативного эксперимента. Перед этим силовики задержали Александра Кириллова за аналогичное преступление. После получения взятки от исполняющего обязанности заведующего Тольяттинским отделом регионального бюро медсоцэкспертизы Дмитрий Андрущенко был задержан.

Дмитрий Андрущенко вину не признает и считает, что имела место провокация. В ближайшее время Самарский районный суд Самары изберет подозреваемому меру пресечения.

Руководители самарского областного бюро медсоцэкспертизы неоднократно попадали в поле зрения силовиков в связи с коррупцией и другими преступлениями. В связи с этим был возбужден ряд уголовных дел. Самым громким из них стало дело экс-главы регионального БМСЭ Дмитрия Драча. В 2019 году он подвергся преследованию из-за злоупотребления полномочиями, связанного со сделкой по покупке недвижимости. В 2022 году процесс по делу прошел в Самарском районном суде.

Кроме Дмитрия Драча преступление вменили его заместителю Александру Кудряшову. Сумма ущерба составила около 280 млн руб. Суд приговорил Дмитрия Драча к девяти годам лишения свободы. Он отправился в зону СВО, где погиб. Бывший чиновник был посмертно награжден Орденом мужества.

Евгений Чернов