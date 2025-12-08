В Самаре задержан замглавы регионального бюро медсоцсэкспертизы

В Самаре задержан заслуженный работник здравоохранения РФ, заместитель руководителя регионального бюро судебно-медицинской экспертизы, Дмитрий Андрущенко. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Об этом «Ъ-Волга» сообщил адвокат по соглашению Юрий Юдин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что Дмитрий Андрущенко получил незаконное вознаграждение за помощь родственникам усопшего с услугами в морге Тольятти. По предварительной информации, сумма незаконного вознаграждения составила 132 тыс. руб.

Дмитрий Андрущенко получил деньги от исполняющего обязанности заведующего Тольяттинским отделом регионального бюро медсоцэкспертизы Александра Кириллова, который действовал в рамках оперативного эксперимента. Перед этим силовики задержали Александра Кириллова за аналогичное преступление. После получения взятки от исполняющего обязанности заведующего Тольяттинским отделом регионального бюро медсоцэкспертизы Дмитрий Андрущенко был задержан.

Силовики не комментируют ситуацию. Юрий Юдин рассказал «Ъ», что его доверителя незаконно удерживали с 4 по 6 декабря без оформления задержания и без связи с родственниками. «Нам вывели его только когда мы уже пошли на крайние меры в виде подачи заявления о преступлении. Только 6 декабря он был задержан официально»,— уточнил собеседник издания.

Дмитрий Андрущенко вину не признает и считает, что имела место провокация. В ближайшее время Самарский районный суд Самары изберет подозреваемому меру пресечения.

Руководители самарского областного бюро медсоцэкспертизы неоднократно попадали в поле зрения силовиков в связи с коррупцией и другими преступлениями. В связи с этим был возбужден ряд уголовных дел. Самым громким из них стало дело экс-главы регионального БМСЭ Дмитрия Драча. В 2019 года он подвергся преследованию из-за злоупотребления полномочиями, связанного со сделкой с покупкой недвижимости. В 2022 году процесс по делу прошел в Самарском районном суде. Кроме Дмитрия Драча преступление вменили его заместителю Александру Кудряшову. Сумма ущерба составила около 280 млн руб. Суд приговорил Дмитрия Драча к девяти годам лишения свободы. После этого экс-глава регионального БМСЭ вместе с бывшим подчиненным попросили отправить их в зону СВО. Их просьбу удовлетворили. В итоге Дмитрий Драч получил ранение и скончался в госпитале, где проходил реабилитацию, а Александр Кудряшов погиб в зоне проведения спецоперации.

Георгий Портнов