Новак: запрет на вывоз слитков золота из России вступит в силу в 2026 году

В 2026 году в России будет запрещен вывоз слитков золота из страны. Власти также ограничат вывоз наличных неустановленного происхождения, сообщил вице-премьер Александр Новак на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Меры направлены на «обеление» экономики, сказал господин Новак. Правительство рассчитывает, что доля теневой экономики в ВВП России сократится на 1,5 п. п. за три года. По оценкам Минфина, сейчас показатель составляет 10-12% ВВП. С 2027 года бюджеты всех уровней будут получать до 1 трлн руб. дополнительных доходов в год благодаря «обелению» рынка, добавил Александр Новак.

В России уже действует запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Он продлен до 31 мая 2026 года. Меры вводились для увеличения загрузки производственных мощностей российских предприятий.