Запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов продлен до июня 2026 года

В России еще на полгода продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Ограничения действуют до 31 мая 2026 года, сообщила пресс-служба правительства.

Из страны также запрещено вывозить отходы и лом металлов, плакированных драгоценными. Приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов.

Запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. Масса одной пробы не должна превышать 500 г в одной товарной партии независимо от их количества.

Аналогичные ограничения вводились начиная с 2022 года. По данным властей, эти меры помогают увеличить загрузку производственных мощностей российских предприятий.