Врач рассказал, что способствует росту продаж препаратов для мужского здоровья на Кубани

На Кубани с начала года отмечен рост регионального рынка лекарственных препаратов для терапии эректильной дисфункции. По данным аналитиков DSM Group, по итогам 10 месяцев 2025 года его объем в Краснодарском крае увеличился на 15,8% и достиг 317,7 млн руб. Как считает врач-уролог клиники «Екатерининская» Олег Тажетдинов, рост продаж вызван рядом факторов, в том числе стрессами и нездоровым образом жизни населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Рост продаж таких препаратов связан с комбинацией факторов: повышение осведомленности о проблеме, старение населения, стрессы, нездоровый образ жизни (алкоголь, курение, неправильное питание), а также снижение барьера стыда благодаря открытому обсуждению в СМИ»,— рассказал «Ъ-Кубань» господин Тажетдинов.

Эректильная дисфункция (ЭД) — распространенная проблема, встречающаяся у 52% мужчин 40–70 лет, рассказал врач. Частота ЭД, по его словам, увеличивается с возрастом: 40% в 40–50 лет, 48–57% в 50–60 лет, более 70% в старших группах. Также факторы риска — курение, диабет, ожирение и заболевания сердечно-сосудистой системы. Портрет такого пациента обычно следующий: мужчина от 40 лет, курящий, с ожирением или с избыточной массой тела, ведущий малоподвижный образ жизни, употребляющий алкоголь.

«Многие занимаются самолечением (по совету друга, из рекламы), но важность проблемы заключается в том, что ЭД может быть первым признаком серьезных заболеваний»,— добавил специалист.

Вячеслав Рыжков