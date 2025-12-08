Главу МИД ФРГ приняли в Китае со второй попытки

Первый визит главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля в Китай 8–9 декабря на фоне напряженности в двусторонних отношениях разрядки не принес. Министру пока не удалось договориться о выдаче лицензий на экспорт редкоземельных металлов в Германию, от которого критически зависим ряд отраслей немецкой экономики. Предсказуемо не получилось у него и склонить Пекин в сторону европейской позиции по Украине на фоне мирной инициативы президента США Дональда Трампа.

Фото: Tingshu Wang / Reuters Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль

Поездка Йоханна Вадефуля в Китай случилась лишь со второй попытки: изначально визит был запланирован на октябрь, но главе МИД ФРГ в последний момент пришлось ее отложить, сославшись на несостыковки в графике. Истинной причиной переноса визита, впрочем, стало нежелание китайских чиновников принимать немецкого дипломата: Вадефулю удалось договориться лишь об одной встрече с главой МИД КНР Ван И, тогда как он рассчитывал на общение и с рядом других китайских высокопоставленных чиновников.

С приходом Фридриха Мерца к власти курс Берлина по отношению к Китаю заметно ужесточился, однако сохранил определенный прагматизм: Китай долгие годы был главным торговым партнером страны.

Взгляды главы МИД Германии на Китай при этом оказались даже жестче, чем в целом у немецкого правительства. Йоханн Вадефуль нередко критиковал Пекин за его стремление изменить расклад сил в Индо-Тихоокеанском регионе в контексте тайваньского вопроса.

В итоге после очередной жесткой критики «агрессивного курса Пекина», прозвучавшей во время августовского визита Вадефуля в Токио, с которым у КНР натянутые отношения, главе немецкого МИДа указали на «подстрекательства к конфронтации и нагнетание напряженности». Такое заявление прозвучало из уст официального представителя МИД КНР Мао Нин, после чего немецкий министр получил отказ во встречах и был вынужден отложить визит в Китай.

На этот раз Йоханну Вадефулю все же удалось договориться о широкой программе: 8 декабря помимо Ван И он встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и министром коммерции Ван Вэньтао. Во вторник Вадефуль вместе с обширной делегацией депутатов Бундестага и представителей бизнес-сообщества отправится в Гуанчжоу, чтобы посетить там офисы местных компаний.

Такой упор на экономике связан прежде всего с необходимостью Берлина получить лицензии на поставки редкоземельных металлов из КНР, которые критически важны для немецкой экономики, в частности машиностроения.

Более 65% немецкого импорта редкоземельных металлов приходится именно на Китай.

При этом установленная в 2023 году линия на диверсификацию источников пока не приносит результата, так как другие поставщики не могут составить конкуренцию КНР ни по запасам, ни по объемам добычи. Торговая война США, в рамках которой Пекин наложил ограничения на экспорт редкоземельных металлов не только в США, но и в Евросоюз, серьезно сказалась на немецкой экономике и привела к сбою в работе в ряде предприятий.

В конце октября председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о выдаче экспортных лицензий для американского бизнеса сроком на год, и теперь немецкий бизнес обеспокоился собственным будущим. Потому важнейшей задачей Йоханна Вадефуля стало обеспечить Германии сделку по аналогии с США.

Еще один важный момент — подготовка госвизита канцлера Фридриха Мерца в Пекин, который должен состояться в январе. Его приезд станет частью усилий европейских политиков по выстраиванию более прагматичных отношений с Китаем на фоне разлада с Вашингтоном. Так, в ноябре страну уже посетил президент Франции Эмманюэль Макрон, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как и Мерц, намерен прилететь в январе.

Для ключевых европейских государств Китай одновременно и важный торговый партнер, и стратегический соперник.

При этом соперничество проявляется как в политической, так и в экономической плоскости: дешевые китайские товары составляют серьезную конкуренцию европейским (Макрон даже пригрозил Китаю пошлинами, если тот не ответит на торговые претензии ЕС).

Кроме того, в Париже, Берлине и Лондоне никогда не скрывали своего желания привлечь Китай к давлению на Москву в рамках мирной инициативы Трампа по Украине. «Ни одна другая страна не имеет такого влияния на Россию, как Китай, и не может так эффективно использовать свой вес, чтобы Россия наконец-то была готова к серьезным переговорам, уважающим суверенитет Украины»,— сказал Вадефуль перед отлетом в Пекин.

Первые сообщения о его встречах в китайской столице оказались менее обнадеживающими, чем рассчитывали в Берлине. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн вновь напомнил Йоханну Вадефулю, что в Пекине ожидают от Германии приверженности принципу «одного Китая» и помощи КНР «в развитии здоровых отношений с Евросоюзом».

Заверения главы немецкого МИДа в том, что Германия привержена этому принципу и является «надежным партнером Китая», пока не помогли ему добиться лицензий на экспорт для немецкого бизнеса. По данным Reuters, Берлин не попадает в первую волну раздачи таких лицензий Китаем. Сам глава МИД ФРГ сказал немецкому телеканалу ZDF, что он «получил сигналы» от Пекина, но «предстоит еще много работы». Прорывных заявлений по Украине тоже не прозвучало. И такой исход отражает реальную расстановку сил в двусторонних отношениях: Германия нуждается в Китае больше, чем он в ней.

Вероника Вишнякова