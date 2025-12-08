Уголовное дело возбудили после гибели сварщика на стройке нижегородского метро

По факту гибели сварщика на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР 8 декабря.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По предварительным данным, утром 6 декабря на улице Максима Горького при подготовке рабочего места для сварочных работ на 38-летнего работника упала металлическая балка.

Следователи дадут юридическую оценку действиям ответственных должностных лиц.

В компании «Моспроект-3», занимающейся строительством метро, сообщили, что родственникам погибшего окажут необходимую помощь.

Галина Шамберина