Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сварщик погиб на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде

Электрогазосварщик АО «Моспроект-3» погиб на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде. Несчастный случай произошел на территории монтажного котлована на улице Максима Горького, сообщили в региональной госинспекции труда 8 декабря.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По предварительным данным, утром 6 декабря при подготовке рабочего места для сварочных работ произошло обрушение конструкции. В результате 38-летний работник получил смертельные травмы.

Гострудинспекция инициировала расследование несчастного случая.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле на стройплощадке метро травмировался электрослесарь.

Галина Шамберина