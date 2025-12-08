Сварщик погиб на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде

Электрогазосварщик АО «Моспроект-3» погиб на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде. Несчастный случай произошел на территории монтажного котлована на улице Максима Горького, сообщили в региональной госинспекции труда 8 декабря.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По предварительным данным, утром 6 декабря при подготовке рабочего места для сварочных работ произошло обрушение конструкции. В результате 38-летний работник получил смертельные травмы.

Гострудинспекция инициировала расследование несчастного случая.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле на стройплощадке метро травмировался электрослесарь.

Галина Шамберина