Тарифы ЖКУ в Нижегородской области вырастут на 9,9%

Правительство РФ утвердило предельную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2026 год. Стоимость ЖКУ проиндексируют дважды: с 1 января и с 1 октября, говорится в распоряжении кабинета министров, опубликованном на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для Нижегородской области установлен предельный рост тарифов на 1,7% и 9,9% соответственно. Больше остальных регионов РФ тарифы вырастут в Ставропольском крае (на 22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%).

Наименьший рост ожидается в Хакасии и Чукотском автономном округе (на 8%). В Москве и Санкт-Петербурге стоимость ЖКУ увеличится на 15% и 14,6%.

Владимир Зубарев