Рамзан Кадыров получил медаль Росгвардии «За боевое отличие»

Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову медаль «За боевое отличие». О награждении сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов в Telegram-канале.

Господин Даудов поздравил Рамзана Кадырова и назвал медаль прямым доказательством «самоотверженной работы, мужества и твердой позиции» главы Чечни в вопросе национальных интересов России. «Будучи надежным соратником и единомышленником президента России, нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, Рамзан Ахматович вносит огромный вклад в достижение целей и задач специальной военной операции»,— написал господин Даудов.

Господин Даудов сообщил также о награждении сына главы республики Адама Кадырова. Виктор Золотов вручил ему почетную грамоту за «выполнение задач по защите конституционного строя, обеспечение общественной безопасности и правопорядка». Медаль Росгвардии «За боевое отличие» Адаму Кадырову вручали в марте этого года.