Глава полиции Вашингтона уходит в отставку из-за давления Трампа

Начальник полицейского управления Вашингтона Памела Смит покидает свой пост. Об этом 8 декабря заявила мэр города Мьюриель Баузер. Причины ухода главы ведомства в отставку не уточняются.

Фото: Mark Schiefelbein / AP Памела Смит

«Шефу полиции Смит удалось резко снизить уровень насильственных преступлений и убийств до самых низких за восемь лет показателей»,— отмечается в заявлении Мьюриель Баузер. Глава города подчеркнула, что Памела Смит «добилась этих успехов, одновременно преодолевая беспрецедентные трудности и нападки на автономию нашего города».

Со свой стороны, Памела Смит в официальном заявлении поблагодарила мэра Вашингтона и Совет округа Колумбия за «неизменную поддержку» и назвала службу на посту начальника полиции Вашингтона «величайшей честью в карьере».

В августе президент США Дональд Трамп объявил о передаче столичного полицейского управления под федеральный контроль и отправке национальной гвардии в Вашингтон. Он объяснил такие меры критической ситуацией с преступностью и бездомными. Кроме того, Министерство юстиции США начало расследование в отношении заместителей госпожи Смит, обвинив их в подтасовке данных об уровне преступности в городе.

Памела Смит заняла пост главы столичной полиции в ноябре 2023 года, став первой чернокожей женщиной на этой должности. Ранее она 24 года служила в парковой полиции США, в том числе один год занимала должность ее начальника.

