Bloomberg: Польша решила стать главным хабом для поставок СПГ в Европу

Польша рассматривает создание новой газовой инфраструктуры, в том числе терминала в Балтийском море. Как пишет Bloomberg, страна может стать главным хабом для поставок мирового СПГ в Центральную и Восточную Европу. Географическое положение Польши позволит ей объединить несколько ключевых маршрутов поставок.

Польша уже использует терминал емкостью 8,3 млрд куб. м в портовом городе Свиноуйсьце. Новый плавучий терминал вместимостью 6,1 млрд куб. м должен быть готов в 2028 году. Цель строительства дополнительного терминала — привлечь новых покупателей СПГ из-за рубежа.

По оценкам Bloomberg, Польша может поставлять СПГ соседям без выхода к морю, таким как Чехия, Словакия или Венгрия. Варшава поставляет американский СПГ на Украину и уже ведет переговоры со Словакией, чтобы снабжать ее топливом из США. Польша хочет воспользоваться сокращением поставок российского газа в Европу, поясняет Bloomberg.

3 декабря Совет ЕС достиг предварительного соглашения о поэтапном сокращении импорта российского газа. Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу с конца 2026 года, на поставки трубопроводного газа — с осени 2027 года. Против введения запрета выступали Венгрия и Словакия.