В Тихорецке появился арт-объект от ГК ТОЧНО

Девелопер ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) презентовал арт-объект в городе Тихорецке.

Фото: Группа Компаний ТОЧНО

В торжественной церемонии открытия приняли участие директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха и глава города Евгений Голубь.

Новый арт-объект, который символизирует 25-летие сотрудничества между Тихорецком и белорусским Кобриным, — совместный проект администрации Тихорецка и ГК ТОЧНО. Памятную инсталляцию установили на бульваре, прилегающем к ЖК «Высочество» — первому проекту комфорт-класса и одному из самых высоких зданий города, построенному девелопером.

Тихорецк и Кобрин являются городами-побратимами с 2000 года. Тогда между администрациями было подписано соглашение, которое стало основой для развития совместных проектов в сферах культуры, образования и экономики. Города связывает и историческое прошлое – во время Великой Отечественной войны братские народы России и Беларуси проявили духовное единство и мужество.

«Это наши братья — и не только по крови, но и по идеологии. Поэтому хотелось, чтобы именно в этот юбилейный год у нас в городе появился арт-объект, олицетворяющий дружбу между городами и нашими государствами. Хочется поблагодарить группу компаний ТОЧНО за то, что реализовала такой проект в Тихорецке», — отмечает глава Тихорецка Евгений Голубь.

Арт-объект выполнен из материалов с повышенными антивандальными свойствами. Конструкция имитирует водную гладь и «течение времени», которые соединяют рельефы Тихорецка и Кобрина. В центре композиции скульптор разместил рукопожатие – символ постоянства дружбы и взаимодействия жителей двух городов, которое демонстрируется благодаря световому кругу. Арт-объект дополнительно иллюминировали.

«Мы не ограничиваемся только своим земельным участком, всегда смотрим как градостроители на территорию в целом. В Тихорецке создали арт-объект в тесном сотрудничестве с руководством города. Наша стратегия — формировать новые точки притяжения в малых городах Краснодарского края. Ведь девелопер — это тот, кто создает и делает больше, чем строительство и продажа квадратных метров», — подчеркивает директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Напомним, что строительство ЖК “Высочество” на 1058 жителей ТОЧНО завершила в ноябре 2025 года. Проект включает в себя два разновысотных дома от 8 до 14 этажей с продуманными холлами, комнатами хранения и колясочными. На территории 2,7 га девелопер предусмотрел детские площадки с беседками и теневыми навесами, спортивную и воркаут-зоны с уличными тренажерами, а также площадку для выгула собак и собственный барбекю с мангалами.

