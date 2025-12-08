Суд вернул иск белгородской структуры холдинга «Дон» к РСХБ на 131,5 млн

Арбитражный суд Белгородской области вернул исковое заявление АО «Алексеевский бекон» (входит в АПК «Дон» с активами в Воронежской и Белгородской областях) к АО СК «РСХБ-Страхование». Информация об этом была опубликована в картотеке арбитражных дел. Размер требований предприятия составлял 131,5 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в начале октября, в состав требований включили страховое возмещение за сельскохозяйственных животных и начисленные проценты за пользование чужими средствами. Кроме того, предприятие требовало от страховщиков оплаты госпошлины в пользу АО.

Определением суда от 30 сентября исковое заявление было оставлено без движения. Истцу предложили в срок до 24 октября устранить обстоятельства, послужившие для этого основанием. В частности, в суд необходимо было представить документы, подтверждающие уплату государственной пошлины и доказательства соблюдения истцом претензионного порядка урегулирования спора. Истец препятствующие обстоятельства не устранил, в связи с чем иск вновь оставили без движения до 28 ноября. Но и в повторный срок вопрос решен не был.

Определение о возврате иска может быть обжаловано в течение месяца в 19-м арбитражном апелляционном суде.

По данным Rusprofile, АО «Алексеевский бекон» зарегистрировано в Белгородской области в 2007 году. Основной вид деятельности — разведение свиней. Уставный капитал составляет 4,1 млрд руб. Выручка в 2024 году снизилась до 9,5 млрд руб., чистая прибыль составила 1,7 млрд руб. Управляющей организацией является калининградское ООО «УК РБПИ Групп». Гендиректор УК — Томас Норгард.

В сентябре воронежское ООО «Специализированное хозяйство Калачеевское» (входит в ГК «Русмит», выкупленную свиноводческим холдингом «Агроэко») подало иск к правительству региона о взыскании 318,3 млн руб. компенсации за отчуждение животных во время вспышки африканской чумы свиней осенью 2023 года. Третьими лицами в процессе заявлены управление ветеринарии Воронежской области и региональный Россельхознадзор. Следующее заседание по делу назначено на 14 января 2026 года.

Денис Данилов