Белгородская структура холдинга «Дон» требует 131,6 млн страховки с РСХБ

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск от АО «Алексеевский бекон» (входит в АПК «Дон» с активами в Воронежской и Белгородской областях) к АО СК «РСХБ-Страхование». Размер требований составляет 131,6 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Иск пока оставлен без движения. В составе требований о взыскании — страховое возмещение за сельскохозяйственных животных, начисленные проценты за пользование чужими средствами, кроме того, компания требует от страховщиков оплаты госпошлины в пользу АО. Причины возникновения спора не раскрываются.

По данным Rusprofile, АО «Алексеевский бекон» зарегистрировано в Белгородской области в 2007 году. Основной вид деятельности — разведение свиней. Уставный капитал — 4,1 млрд руб. Управляющей организацией является ООО «УК РБПИ Групп» (Таиланд). Учредители не указаны. Выручка в 2024 году составила 9,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб. По собственным данным, АПК «Дон» было создано при участии немецкой Tonnies Fleisotwerk, В Алексеевском районе Белгородской области АПК «Дон» представлена действующими с 2007 года предприятиями: АО «Алексеевский бекон» (свиноводство), АО «Агро-Оскол» (растениеводство) и АО «Алексеевский комбикормовый завод» (комбикормовое производство). В Острогожском районе Воронежской области АПК «Дон» представлена действующими с 2011 года предприятиями: ООО «Донской бекон» (свиноводство), ООО «Агро-Острогожск» (растениеводство). В 2021 году компания была приобретена таиландской CP Foods.

В сентябре воронежское ООО «Специализированное хозяйство Калачеевское» (входит в ГК «Русмит», выкупленную свиноводческим холдингом «Агроэко» Владимира Маслова) подало иск к правительству региона о взыскании 318,3 млн руб. компенсации за отчуждение животных во время вспышки африканской чумы свиней осенью 2023 года.

Ульяна Ларионова