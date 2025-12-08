Суданские повстанцы захватили нефтеносный район на юге страны
Повстанческая группировка «Силы быстрого реагирования» (СБР) взяла под контроль нефтеносный район Хеглиг на юге Судана. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«СБР установили контроль над Хеглигом в провинции Западный Кордофан после того, как силы суданской армии покинули этот район, в котором расположено крупнейшее месторождение нефти»,— заявили источники телеканала.
По данным Al Jazeera, вооруженные силы Судана покинули Хеглиг, чтобы уберечь место от разрушений. Гражданских работников также эвакуировали с месторождения.
Боевые действия между СБР и суданской армией идут с апреля 2023 года. В урегулировании конфликта участвуют посредники: США, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. В ноябре 2025 года лидер повстанцев одобрил гуманитарное перемирие в соответствии с планом США, однако власти Судана отклонили его.