Кухарук рассказал про расторжение концессий и строительстве новых школ в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в 2026 году планируют ввести в эксплуатацию пять новых школ. Как рассказал губернатор Руслан Кухарук во время прямой линии, в следующем году планируют открыть школу на 900 мест в Когалыме, учреждение в Приобье на 300 мест, школу в Нягани, коррекционную школу в Нефтеюганске и в Березовском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

До конца года планируют ввести в эксплуатацию детский сад в микрорайоне СУ-967 в Ханты-Мансийске. Принять детей он сможет уже в феврале. В этом же районе продолжается строительство школы, ее введут в эксплуатацию в 2027 году. В Сургуте ведут проектирование школ в 24-м и 30А микрорайонах. Всего в ближайшие три года в округе предусмотрено строительство и проектирование 21 школы.

Руслан Кухарук подтвердил, что в регионе сложилась сложная ситуация со строительством соцобъектов в рамках концессионных соглашений. Как заявлял ранее губернатор, из 10 запланированных объектов образования по Сургуту с 2019 года было реализовано только пять. Например, проблемы возникли по строительству школ в микрорайонах 5А, 35, 20А. По школе в микрорайоне 20А власти ведут работы по расторжению контракта.

«Если говорить про 5А микрорайон, не было уверенности, что этот проект будет достроен, мы расторгли концессию. Приняли решение о необходимости актуализации проектной документации, в следующем году она будет завершена. После этого будем финансировать из окружного бюджета. Школа в 35 микрорайоне, также не использовались обязательства предыдущего концессионера. Сейчас в рамках комплексного освоения территорий там работает "Брусника", компания взяла на себя обязательства перед муниципалитетом по разработке проектной документации школы»,— прокомментировал Руслан Кухарук.

Мария Игнатова