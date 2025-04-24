Глава Югры заявил о провале плана по строительству школ в рамках концессий

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) сорвали сроки по нескольким стройкам школ в рамках концессионных соглашений, рассказал губернатор Руслан Кухарук на заседании думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Тот стратегический план, который был выбран несколько лет назад по обновлению и появлению объектов образования в наших городах по системе концессии, — дает сбой. Из 10 запланированных объектов образования по Сургуту с 2019 года было реализовано только пять»,— рассказал господин Кухарук.

Так, школу в сургутском микрорайоне 20А планировали сдать в эксплуатацию еще в прошлом году, но на сегодняшний день готовность составляет только 37%. «Понятно, что сегодня в рамках концессионного соглашения этот объект не будет завершен. Здесь есть и объективный фактор — это повышение ключевой ставки. Поэтому мы пойдем на расторжение (концессионного соглашения. — “Ъ-Урал”), будем актуализировать проект, будем выполнять строительство уже по прямому контракту»,— заявил губернатор.

Строительство школы в микрорайоне 5А остановили на этапе забивки свай. Сегодня, по словам главы, там котлован, который частично заполнен водой. «Строительная готовность — 8%. Сегодня этот объект тоже не будет реализован по концессии, будем расторгаться»,— отметил глава, добавив, что и здесь будут искать подрядчика. Строительство планируют завершить до 2027 года. По его словам, также запланировано строительство школ в микрорайонах 30А, 38 и 24 в Сургуте.

Сорвалось строительство в рамках концессии и школы в Ханты-Мансийске. Несмотря на смену подрядчика, проект так и не был реализован, поэтому было принято решение расторгнуть соглашение и вести строительство «прямыми инвестициями».

По соглашению с Минпросвещения РФ взяты обязательства по завершению ввода в эксплуатацию трех школ — в Урае, Сургутском районе и Когалыме (часть из них также являются проблемными объектами). «К сожалению, наследие, которое досталось по нерадивым подрядчикам либо по моделям концессионных соглашений, которые сегодня не летают, надо брать в ручное сопровождение, — прокомментировал Руслан Кухарук. — Тенденция отсутствия успешных результатов в реализации школ по концессионным соглашениям характерна для многих регионов страны».

Мария Игнатова