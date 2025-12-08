В Краснодаре мусоровоз насмерть сбил пенсионерку

В Краснодаре 89-летняя женщина погибла под колесами мусоровоза в микрорайоне Музыкальном. Об этом сообщили в УМВД России по Краснодару.

Фото: krasnodarkray1

По предварительным данным, 48-летний водитель не заметил пешехода при движении вперед. Машина наехала на женщину правым колесом. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Проводится доследственная проверка. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Анна Гречко