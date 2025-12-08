Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ за девять месяцев 2025 года

Место в целом По количеству вагонов 9 мес. 2025 года 9 мес. 2024 года по перевозкам по грузообороту в собственности в управлении ПГК 1 1 1 1 3 3 ФГК 2 2 4 6 1 1 НТК 3 4 2 2 5 4 «Атлант» 4 8 5 4 2 2 «Трансойл» 5 7 3 5 6 8 «Деметра-Холдинг» 6 3 8 9 7 7 Globaltrans 7 5 5 8 4 6 «Модум-Транс» 8 6 6 3 12 5 «Уголь-Транс» 9 10 9 7 10 12 «Трансконтейнер» 10 11 12 10 8 9 Railgo 11 13 13 16 9 11 «Газпромтранс» 12 12 15 14 14 10 «Нефтетранссервис» 13 9 14 15 11 13 «Новотранс» 14 14 11 11 13 14 «Первый промышленный оператор» 15 15 10 17 15 16 «ЛУКОЙЛ-Транс» 16 16 16 21 — 17 «Транспортные технологии» 17 17 18 19 18 19 «Урал Логистика» 18 24 24 25 16 21 FESCO 19 18 22 12 17 18 «Евросиб СПб» 20 19 28 24 19 20