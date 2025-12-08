В Таганроге коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности
В Таганроге коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.
Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ
По данным властей, накануне вечером на пересечении улицы Чехова и переулка Гоголевского половина дерева упала на проезжую часть.
На улице Ломоносова, 87, часть ствола дерева упала на крышу.
«Все службы работают круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Прошу водителей и пешеходов быть внимательными», — написала глава города.