В Таганроге коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

По данным властей, накануне вечером на пересечении улицы Чехова и переулка Гоголевского половина дерева упала на проезжую часть.

На улице Ломоносова, 87, часть ствола дерева упала на крышу.

«Все службы работают круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Прошу водителей и пешеходов быть внимательными», — написала глава города.

Константин Соловьев