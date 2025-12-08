«Калашников»: Индия играет ключевую роль в глобальной стратегии концерна

Концерн «Калашников» укрепляет позиции в Индии за счет развития сети партнерств и количества совместных проектов, заявил директор по продажам совместного предприятия концерна «Калашников» Максим Караваев на пленарной сессии «Сотрудничество Индии и России в сфере оборонной промышленности» на открытии телеканала RT India в Дели.

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

представитель концерна добавил, что предприятие сотрудничает с индийскими партнерами не только в области стрелкового оружия, но и в разработке БПЛА, кораблестроении и тактической медицине. «Вся наша продукция постоянно совершенствуется по результатам применения в зоне специальной военной операции, в то время как далеко не каждый мировой производитель оружия имеет возможность испытать свои изделия в условиях реальных боевых действий»,— подчеркнул господин Караваев.

Примером партнерства Максим Караваев назвал совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) В Уттар-Прадеш, которое функционирует с 2021 года. На его мощностях производятся автоматы АК-203.

«Правительство Индии поставило перед нами непростую и важную задачу: обеспечить стопроцентную глубину локализации автомата АК-203 на нашем совместном предприятии <...> К 2030 году на вооружении ВС Индии будет находится не менее 600 тыс. таких автоматов»,— добавил представитель концерна. По его словам, число партнеров в Индии растет, несмотря на введенные санкции.

IRRPL — совместное индийско-российское предприятие, созданное в 2019 году АО «Рособоронэкспорт», АО «Концерн “Калашников”» и двумя местными компаниями Advanced Weapons and Equipment India Limited и Munitions India Limited. Межправительственное соглашение об организации совместного производства было подписано в 2019 году. В январе 2023 года на заводе в городе Корва было запущено производство АК-203 для выполнения контракта с Минобороны Индии на поставку 600 тыс. автоматов. По словам гендиректора IRRPL генерал-майор Судхира Кумар Шарма, местные власти заинтересованы в запуске производства автоматов АК-19.

Анастасия Лопатина