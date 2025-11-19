В Ставрополе построят модульный «умный» бассейн за 315 млн рублей

В Ставрополе готовятся к строительству нового модульного плавательного бассейна на улице Тухачевского, з/у 32. Начальная цена контракта на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования составляет 315 млн руб. Тендер размещен на портале государственных закупок, завершение приема заявок назначено на 4 декабря 2025 года.

Работы разделены на два этапа. Поставка оборудования оценена в 260,1 млн руб, а монтаж бассейна — в 54,8 млн руб. Подрядчику предстоит выполнить поставку в период с 1 января по 1 июня 2026 года и завершить монтаж объекта к 1 ноября того же года.

Новый комплекс будет одноэтажным и займет площадь около 2 тысяч кв. м. В состав «умного» модуля войдут 14 сборно-разборных блоков, оснащенных системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Внутри разместят зал с чашей бассейна, обходными дорожками, техническими помещениями, административные и хозяйственные комнаты, тренерскую на пять человек, а также раздевалки и душевые для мужчин и женщин.

Бассейн рассчитан работать в четыре смены, каждая из которых сможет принять до 36 посетителей. Проект входит в федеральную программу по развитию спортивной инфраструктуры регионов и рассчитан на ввод в эксплуатацию за один строительный сезон.

Появление объекта направлено на решение дефицита плавательных площадок в Ставрополе, что давно отмечают жители города, особенно быстро растущего юго-западного района. Реализация проекта позволит существенно улучшить доступность спортивных услуг и повысить уровень развития физкультуры и спорта в регионе.

Станислав Маслаков