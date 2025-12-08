Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише покинул клуб
Челябинский «Трактор», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил об уходе канадца Рафаэля Рише с должности исполняющего обязанности главного тренера.
Рафаэль Рише
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
17 ноября команду покинул Бенуа Гру, возглавлявший «Трактор» с мая 2024 года. Под руководством Рише, ранее занимавшего пост ассистента главного тренера, клуб провел восемь матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых одержал две победы и потерпел шесть поражений. В пресс-службе «Трактора» подчеркнули, что «решение по назначению главного тренера команды будет принято в течение нескольких дней».
«Трактор» с 35 очками по итогам 36 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В прошлом сезоне команда впервые за 12 лет дошла до финала Кубка Гагарина, где со счетом 1:4 уступила ярославскому «Локомотиву».